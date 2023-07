Prefeitura monta operação emergencial após suspensão no metrô

Ao todo, 50 ônibus da frota de Salvador foram remanejados de diversas linhas. Crédito: Bruno Concha/PMS

Após a suspensão do atendimento da linha 2 do metrô entre as estações Pituaçu e Aeroporto no início da tarde desta sexta-feira (14), uma operação emergencial foi preparada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) para atender os passageiros que precisam se deslocar pelo trecho em questão. Ao todo, 50 ônibus da frota de Salvador foram remanejados de diversas linhas.

Além disso, segundo a Semob, agentes de trânsito e transporte também estão acompanhando a operação em ambos os terminais, a fim de orientar os usuários e garantir o atendimento. “Os ônibus estão fazendo o trajeto de ida e volta entre as estações e parando nos pontos, para dar esse atendimento aos usuários. A operação emergencial será mantida até que o metrô retome sua operação, o que está previsto para acontecer até o início da noite”, explicou o secretário Fabrizzio Muller.

Entenda

Parte da Linha 2 do metrô de Salvador está com operações suspensas após a estrutura que segura os fios ter cedido e caído nos trilhos da estação Bairro da Paz. Por meio de nota, a CCR Metrô Bahia, responsável pela operação do sistema, confirmou que o serviço está temporariamente suspenso, para a retirada de um objeto na via.

Com isso, o trecho entre as estações Pituaçu e Aeroporto está sem funcionar. "As equipes de manutenção da concessionária já estão atuando para normalizar a operação", diz a operadora. O trecho Acesso Norte e Pituaçu, na linha 2, e a linha 1 não foram afetados, logo, seguem operando normalmente.