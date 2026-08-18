DESTINO TURÍSTICO

Prefeitura na Bahia abre concurso público com 148 vagas imediatas e salários de até R$ 15 mil

Oportunidades são para atuar em Porto Seguro

Millena Marques

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 13:56

Porto Seguro Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, abriu um novo processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais que atuarão na rede municipal de saúde. O edital prevê 148 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, para funções de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com remunerações que variam de R$ 1.621 a R$ 15 mil.

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pela internet até o dia 23 de agosto, por meio do portal da seleção da Prefeitura de Porto Seguro. Cada candidato poderá se inscrever para apenas uma função.

Concurso público de Porto Seguro 1 de 20

O certame contempla oportunidades em áreas como assistência administrativa, enfermagem, farmácia, psicologia, serviço social, fisioterapia, medicina, terapia ocupacional, educação física, radiologia, laboratório, informática, motoristas, auxiliares de limpeza, cozinheiros, vigias e auxiliares de saúde bucal, distribuídas entre a sede do município e distritos como Arraial d’Ajuda, Trancoso, Caraíva, Itaporanga, Sapirara, Pindorama e outras localidades.

Os maiores salários são destinados ao cargo de Médico da Estratégia Saúde da Família (USF), que oferece remuneração de R$ 15 mil para jornada de 40 horas semanais. Também há vagas para médicos especialistas, como psiquiatra, oncologista, nefrologista e anestesiologista.

A seleção será composta por apenas uma etapa: a avaliação de títulos, com caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos deverão anexar, no ato da inscrição, a documentação que comprove escolaridade, requisitos da função e títulos para pontuação.