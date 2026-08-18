Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura na Bahia abre concurso público com 148 vagas imediatas e salários de até R$ 15 mil

Oportunidades são para atuar em Porto Seguro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 13:56

Porto Seguro
Porto Seguro Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, abriu um novo processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais que atuarão na rede municipal de saúde. O edital prevê 148 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, para funções de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com remunerações que variam de R$ 1.621 a R$ 15 mil.

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pela internet até o dia 23 de agosto, por meio do portal da seleção da Prefeitura de Porto Seguro. Cada candidato poderá se inscrever para apenas uma função.

Concurso público de Porto Seguro

Concurso público de Porto Seguro por Reprodução
Concurso público de Porto Seguro por Reprodução
Concurso público de Porto Seguro por Reprodução
Concurso público de Porto Seguro por Reprodução
Concurso público de Porto Seguro por Reprodução
Concurso público de Porto Seguro por Reprodução
Concurso público de Porto Seguro por Reprodução
Concurso público de Porto Seguro por Reprodução
Concurso público de Porto Seguro por Reprodução
Concurso público de Porto Seguro por Reprodução
Concurso público de Porto Seguro por Reprodução
Concurso público de Porto Seguro por Reprodução
Concurso público de Porto Seguro por Reprodução
Concurso público de Porto Seguro por Reprodução
Concurso público de Porto Seguro por Reprodução
Concurso público de Porto Seguro por Reprodução
Concurso público de Porto Seguro por Reprodução
Concurso público de Porto Seguro por Reprodução
Concurso público de Porto Seguro por Reprodução
Concurso público de Porto Seguro por Reprodução
1 de 20
Concurso público de Porto Seguro por Reprodução

O certame contempla oportunidades em áreas como assistência administrativa, enfermagem, farmácia, psicologia, serviço social, fisioterapia, medicina, terapia ocupacional, educação física, radiologia, laboratório, informática, motoristas, auxiliares de limpeza, cozinheiros, vigias e auxiliares de saúde bucal, distribuídas entre a sede do município e distritos como Arraial d’Ajuda, Trancoso, Caraíva, Itaporanga, Sapirara, Pindorama e outras localidades.

Os maiores salários são destinados ao cargo de Médico da Estratégia Saúde da Família (USF), que oferece remuneração de R$ 15 mil para jornada de 40 horas semanais. Também há vagas para médicos especialistas, como psiquiatra, oncologista, nefrologista e anestesiologista.

Leia mais

Imagem - Transpetro abre concurso público com 4,1 mil vagas e salários de até R$ 15 mil

Transpetro abre concurso público com 4,1 mil vagas e salários de até R$ 15 mil

Imagem - BYD abre vagas de emprego no complexo industrial de Camaçari; saiba como se candidatar

BYD abre vagas de emprego no complexo industrial de Camaçari; saiba como se candidatar

Imagem - Prefeitura abre concurso público com vagas imediatas e salários de até R$ 17 mil

Prefeitura abre concurso público com vagas imediatas e salários de até R$ 17 mil

A seleção será composta por apenas uma etapa: a avaliação de títulos, com caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos deverão anexar, no ato da inscrição, a documentação que comprove escolaridade, requisitos da função e títulos para pontuação.

De acordo com o cronograma, a lista de inscritos será divulgada em 24 de agosto. A análise de títulos ocorrerá entre 29 de agosto e 6 de setembro, enquanto o resultado provisório está previsto para 8 de setembro. A homologação final do processo seletivo deve ser publicada em 15 de setembro.

Tags:

Porto Seguro Concurso Público

Mais recentes

Imagem - Ifba abre mais de 5 mil vagas para cursos técnicos gratuitos na Bahia; veja como se inscrever

Ifba abre mais de 5 mil vagas para cursos técnicos gratuitos na Bahia; veja como se inscrever
Imagem - Policial penal é preso por esquema de entrada de celulares em presídio na Bahia

Policial penal é preso por esquema de entrada de celulares em presídio na Bahia
Imagem - Suspeito de perseguir ex-companheira em faculdade após término é preso no sul da Bahia

Suspeito de perseguir ex-companheira em faculdade após término é preso no sul da Bahia