Prefeitura promove mutirão social em Cajazeiras X para atendimento do Cadastro Único

A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) promove, a partir desta segunda-feira (10), um mutirão social em Cajazeiras X para atendimentos do Cadastro Único (CadÚnico). O serviço será disponibilizado na Arena Pronaica, com uma equipe de cerca de 60 atendentes, de forma a oportunizar a realização de novos cadastros ou atualizações.



A equipe da Sempre estará presente de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, para garantir a descentralização dos serviços do CadÚnico. A ação, classificada como busca ativa, trata-se de uma estratégia essencial realizada pela Prefeitura para identificar e alcançar os soteropolitanos em situação de vulnerabilidade.