Prefeitura vai dobrar de 300 para 600 vagas do Jovem Aprendiz

A Prefeitura de Salvador vai dobrar de 300 para 600 o número de vagas do programa Jovem Aprendiz. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis na manhã desta quarta-feira (9), em reunião com os diretores e com o titular da Secretaria de Gestão (Semge), Rodrigo Alves. Em pauta, um balanço das ações realizadas pela pasta no primeiro semestre de 2023.



“Esses 600 jovens do programa vão ter a oportunidade do primeiro emprego, de poderem trabalhar e adquirir experiência e conhecimento. Com isso, vão se qualificar para desafios futuros da vida. A semana que vem será repleta de anúncios para a juventude. Vamos ainda lançar uma série de competições esportivas e o maior programa de incentivo ao esporte da história de Salvador”, antecipou Bruno Reis.