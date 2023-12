Prefeitura vai reconstruir escola em Dom Avelar com capacidade para mais de 1 mil alunos. Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador iniciou nesta sexta-feira (1º) a reconstrução do Centro Municipal Educação Infantil (Cmei) Anival Razoni Figueiredo, localizado no final de linha de Dom Avelar. O prefeito Bruno Reis esteve na localidade para assinar a ordem de serviço das obras da nova unidade, que sairá da capacidade de 90 alunos matriculados para 1,1 mil, nos segmentos da Educação Infantil e Ensino Fundamental.



As antigas instalações do Cmei Anival já começaram a ser demolidas e darão lugar a um novo edifício cujo projeto abrange infraestrutura adequada para estudantes, oferecendo conforto, acessibilidade e segurança para toda a comunidade escolar.

“Este é um sonho que a gente trabalhou, ao longo desses últimos anos, para torná-lo realidade. Essa escola não tinha o padrão que nós queremos e nem a qualidade que estamos buscando para a educação de Salvador. Vamos construir uma ampla unidade, com três pavimentos. Serão investidos quase R$ 11 milhões com recursos municipais”, destacou Bruno Reis.

Com 3,6 mil metros quadrados de área construída, o espaço terá 18 salas de aula climatizadas, sala multiuso, auditório, sala de leitura, sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), quadra poliesportiva coberta, parque infantil, recreio coberto, geração e utilização de energia solar, sistema de reutilização de água pluvial e elevador.

“Já inauguramos 19 escolas desde 2021 e vamos chegar até o final do próximo ano a 50 novas unidades espalhadas nos quatro cantos da cidade. As obras da educação são especiais porque elas conseguem impactar, de forma decisiva, no presente e no futuro da garotada. Meu desejo é que as crianças possam acordar todos os dias na expectativa de chegar a hora de vir para escola”, acrescentou o prefeito.

Diretora do Cmei Anival Razoni Figueredo há duas décadas, Rosana Mesquita comemorou o investimento no bairro. “Essa escola representa muito para formação dos cidadãos que vivem aqui em Dom Avelar. O prédio atual, no entanto, sofria diversos problemas, sobretudo na questão da acessibilidade. Com o projeto de reconstrução, vamos garantir a entrada e permanência de crianças com deficiência”, avaliou.

Moradora de Dom Avelar, Hosana Soares dos Reis, 42 anos, matriculou o filho Arthur, 5, no local. Ela conta que a unidade de ensino precisava de uma transformação. “Essa creche precisava de muitas melhorias. Era muito calor, não havia espaço de lazer e esporte para as crianças. Vi outras escolas municipais inauguradas recentemente na cidade e fico muito feliz porque agora chegou a nossa vez”, comemorou.

Investimento

As obras para o novo Cmei Anival Razoni Figueiredo integram o pacote de investimento de R$ 76 milhões lançado pela Prefeitura de Salvador nesta semana para reconstrução de sete unidades de ensino.