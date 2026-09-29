Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pregador evangélico baiano é morto com tiro na cabeça em Balneário Camboriú

Vítima foi identificada como Alan Souza Cerqueira, de 37 anos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 15:09

Alan Souza Cerqueira
Alan Souza Cerqueira Crédito: Reprodução/Instagram

Um pregador evangélico baiano de 37 anos, identificado como Alan Souza Cerqueira, morreu após ser baleado na cabeça próximo à Praia Central, em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. O homem foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi preso.

De acordo com informações do g1 Santa Catarina, o crime ocorreu por volta das 16h30 de domingo (27), na região da Barra Sul, próximo a um parque infantil. A morte foi confirmada pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Balneário Camboriú.

Pregador baiano Alan Souza Cerqueira

Alan Souza Cerqueira por Reprodução/Instagram
Alan Souza Cerqueira por Reprodução/Instagram
Alan Souza Cerqueira por Reprodução/Instagram
Alan Souza Cerqueira por Reprodução/Instagram
Alan Souza Cerqueira por Reprodução/Instagram
Alan Souza Cerqueira por Reprodução/Instagram
1 de 6
Alan Souza Cerqueira por Reprodução/Instagram

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e encontraram Alan com um ferimento na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e levou o baiano para o Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí.

O suspeito de efetuar os disparos foi detido pela Guarda Municipal na Avenida Normando Tedesco, esquina com a Avenida Atlântica. A arma utilizada no crime foi apreendida.

Alan Souza Cerqueira era de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia.

Tags:

Alan Souza Cerqueira

Mais recentes

Imagem - Colégio Antônio Vieira oferece 40 bolsas integrais para Ensino Médio em 2027; veja como se inscrever

Colégio Antônio Vieira oferece 40 bolsas integrais para Ensino Médio em 2027; veja como se inscrever
Imagem - Sem horário de almoço, fim da assistência nas enfermarias e pagamento reduzido: fisioterapeutas denunciam mudanças em hospitais de Salvador

Sem horário de almoço, fim da assistência nas enfermarias e pagamento reduzido: fisioterapeutas denunciam mudanças em hospitais de Salvador
Imagem - Por que as crises de rinite e alergias respiratórias aumentam na primavera? Entenda os fatores e saiba como se proteger

Por que as crises de rinite e alergias respiratórias aumentam na primavera? Entenda os fatores e saiba como se proteger