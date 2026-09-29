Pregador evangélico baiano é morto com tiro na cabeça em Balneário Camboriú

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Millena Marques
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 15:09
Um pregador evangélico baiano de 37 anos, identificado como Alan Souza Cerqueira, morreu após ser baleado na cabeça próximo à Praia Central, em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. O homem foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi preso.
De acordo com informações do g1 Santa Catarina, o crime ocorreu por volta das 16h30 de domingo (27), na região da Barra Sul, próximo a um parque infantil. A morte foi confirmada pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Balneário Camboriú.
Pregador baiano Alan Souza Cerqueira
Equipes da Polícia Militar foram acionadas e encontraram Alan com um ferimento na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e levou o baiano para o Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí.
O suspeito de efetuar os disparos foi detido pela Guarda Municipal na Avenida Normando Tedesco, esquina com a Avenida Atlântica. A arma utilizada no crime foi apreendida.
Alan Souza Cerqueira era de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia.