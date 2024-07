COMPETIÇÃO

Premiação do Festival de Fanfarras e Balizadores 2 de Julho acontece nesta sexta (26)

A Fundação Gregório de Mattos (FGM), em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (Smed), realiza a premiação do Festival de Fanfarras e Balizadores 2024, comemorativo ao 2 de Julho. O evento que divulgará o resultado do concurso ocorrerá nesta sexta-feira (26), às 14h, no Polo Boca de Brasa - Subúrbio 360.