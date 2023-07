Prêmio Maria Felipa homenageia mulheres negras que se destacam na luta por autoafirmação

Nesta terça-feira (25), 19 mulheres negras receberam o Prêmio Maria Felipa, uma das mais importantes honrarias concedidas àquelas que se destacam na luta por direitos e contra o racismo. Realizada no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), a 14ª edição do evento marcou o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-americana e Caribenha e, também, o Dia Nacional da Mulher Negra.



Entre as contempladas, esteve a apresentadora Camila Oliveira, da TV Bahia. Ela acredita que o prêmio recebido sirva para reforçar o papel que ela e as demais exercem na sociedade. "Cada uma, na sua família, rua ou empresa, tem sua responsabilidade. A gente precisa vencer individualmente, mas, coletivamente, precisa se abraçar. Só vamos ter, de fato, uma sociedade menos desigual quando não for exceção ter uma mulher negra, por exemplo, apresentando um telejornal diário", falou Camila.