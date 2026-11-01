PREMIAÇÃO

Prêmio Melhores da Gastronomia 2026: conheça os jurados que participaram da escolha

Talento e sabor ganham reconhecimento em Salvador



Gabriela Cruz

Priscila Natividade

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 05:00

Evento lotou o Centro de Convenções Salvador Crédito: Azus Produtora/ Divulgação

Jornalistas, gestores, intelectuais e criadores de opinião estudaram os pratos, os salões e as cozinhas de Salvador para escolher os melhores de 2026. Confira a lista completa dos jurados:

Adriana Nogueira

Jornalista, relações-públicas e fundadora da Rede Core Comunicação, tem mais de três décadas de atuação e trabalha com comunicação estratégica, imagem e negócios.

Aninha Franco

Escritora e gourmet, reúne o olhar de quem conta histórias e o interesse pelos sabores, levando à mesa sua curiosidade pela vida baiana.

Bruno Porciúncula

Jornalista, roteirista, produtor audiovisual e advogado, leva à mesa a curiosidade e a diversidade de interesses que marcam sua trajetória.

Claudio Carvalho

Publicitário e CEO da Morya, integra os conselhos do Sinapro Bahia e do Instituto de Cegos da Bahia, reunindo experiência em comunicação e participação na vida da cidade.

Claudio Valverde

Empreendedor e fundador da Zafiro, da Baus e da Fibonacci, Claudio atua com tecnologia para empreendimentos de alto padrão, software e inteligência artificial, além de mediar encontros entre empresários.

Cris Montenegro

Jornalista e colunista de cultura e entretenimento, acompanha de perto a cena gastronômica baiana e compartilha suas descobertas com o público.

Dalton Soares

Jornalista e criador do Panela de Bairro, percorre a Bahia contando histórias da culinária regional e dando visibilidade a restaurantes, botecos e à comida de rua.

Fabyano Teixeira

Advogado, apaixonado por viagens e apreciador da boa gastronomia, encontra nos sabores uma forma de conhecer lugares e ampliar suas experiências pelo mundo.

Felipe Almeida

Advogado, colunista de gastronomia, foodie e consultor gastronômico. Trabalha conectando marcas e viajando pelo mundo.

Fernando Duarte

Editor-chefe do Bahia Notícias e apresentador do podcast Projeto Prisma, é apaixonado por uma boa mesa e pelas conversas que ela proporciona em boas companhias.

Geisa Braga

Cirurgiã-dentista, integra o júri do Prêmio Melhores da Gastronomia, contribuindo para a diversidade de olhares sobre os profissionais e estabelecimentos de Salvador.

Ginno Larry

Promoter com atuação em eventos, soma sua experiência ao reconhecimento da cena gastronômica de Salvador.

Graça Valadares

Joalheira e amante da boa mesa pelo mundo, participa de grupos de amigos dedicados à troca de experiências e a novas descobertas na gastronomia.

Ilus Sancho

Médico e gourmet, Ilus cultiva a atenção às nuances da cozinha e o interesse por experimentar o mundo por meio dos sabores.

José Mion

Jornalista com atuação em comunicação e eventos, acompanha a gastronomia como parte da vida cultural da cidade e de suas experiências à mesa.

José Renato Oliva

Promotor de Justiça e professor de Direito Penal e Direito Processual Penal, soma sua perspectiva ao júri que reconhece os destaques da gastronomia de Salvador.

Linda Bezerra

Editora-chefe do jornal Correio, acompanha os movimentos culturais da cidade e reconhece a gastronomia como parte da identidade e da vida de Salvador.

Luciana Gomes

Gerente comercial e de marketing do jornal Correio, acompanha os hábitos de consumo e as tendências que movimentam o setor gastronômico.

Marcelo Sampaio

Apresentador do programa de TV Garimpando com Marcelo Sampaio e influenciador, dedica sua atuação ao mercado premium e à gastronomia.

Michelle Gonzalez

Empresária e advogada, integra o júri do Prêmio Melhores da Gastronomia, contribuindo com sua perspectiva para o reconhecimento dos destaques do setor em Salvador.

Rodrigo Martins

Advogado e responsável pelo Marca de Oxente, acompanha as novidades da Bahia e do mundo, com atenção especial à gastronomia.

Rogério Menezes

Arquiteto apaixonado por arte e cultura, tem um olhar atento à estética e aos detalhes. Fora dos projetos, aprecia a boa mesa e os encontros ao redor dela.

Silas Lopes

Advogado, professor e pastor, valoriza os encontros à mesa e acredita que toda refeição merece ser desfrutada como uma santa ceia.

Tereza Carvalho

Jornalista, curadora de coisas boas e jurada da Exame Casual, no Instagram @souterezacarvalho e no site Tereza Carvalho, aborda gastronomia, cultura e estilo de vida.

Vilson Caetano

Pós-doutor em Antropologia, professor da UFBA e babalorixá, estuda a cultura alimentar a partir de saberes que aproximam ciência, fé e tradição.

Zoila Andrade

Administradora e advogada, compartilha nas redes sociais lugares, sabores e experiências de suas viagens, com atenção às descobertas da culinária baiana.

Zuleica Andrade