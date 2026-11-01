Prêmio Melhores da Gastronomia 2026: conheça os jurados que participaram da escolha

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Gabriela Cruz
Priscila Natividade
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 05:00
Jornalistas, gestores, intelectuais e criadores de opinião estudaram os pratos, os salões e as cozinhas de Salvador para escolher os melhores de 2026. Confira a lista completa dos jurados:
Adriana Nogueira
Jornalista, relações-públicas e fundadora da Rede Core Comunicação, tem mais de três décadas de atuação e trabalha com comunicação estratégica, imagem e negócios.
Aninha Franco
Escritora e gourmet, reúne o olhar de quem conta histórias e o interesse pelos sabores, levando à mesa sua curiosidade pela vida baiana.
Bruno Porciúncula
Jornalista, roteirista, produtor audiovisual e advogado, leva à mesa a curiosidade e a diversidade de interesses que marcam sua trajetória.
Claudio Carvalho
Publicitário e CEO da Morya, integra os conselhos do Sinapro Bahia e do Instituto de Cegos da Bahia, reunindo experiência em comunicação e participação na vida da cidade.
Claudio Valverde
Empreendedor e fundador da Zafiro, da Baus e da Fibonacci, Claudio atua com tecnologia para empreendimentos de alto padrão, software e inteligência artificial, além de mediar encontros entre empresários.
Cris Montenegro
Jornalista e colunista de cultura e entretenimento, acompanha de perto a cena gastronômica baiana e compartilha suas descobertas com o público.
Dalton Soares
Jornalista e criador do Panela de Bairro, percorre a Bahia contando histórias da culinária regional e dando visibilidade a restaurantes, botecos e à comida de rua.
Fabyano Teixeira
Advogado, apaixonado por viagens e apreciador da boa gastronomia, encontra nos sabores uma forma de conhecer lugares e ampliar suas experiências pelo mundo.
Felipe Almeida
Advogado, colunista de gastronomia, foodie e consultor gastronômico. Trabalha conectando marcas e viajando pelo mundo.
Fernando Duarte
Editor-chefe do Bahia Notícias e apresentador do podcast Projeto Prisma, é apaixonado por uma boa mesa e pelas conversas que ela proporciona em boas companhias.
Geisa Braga
Cirurgiã-dentista, integra o júri do Prêmio Melhores da Gastronomia, contribuindo para a diversidade de olhares sobre os profissionais e estabelecimentos de Salvador.
Ginno Larry
Promoter com atuação em eventos, soma sua experiência ao reconhecimento da cena gastronômica de Salvador.
Graça Valadares
Joalheira e amante da boa mesa pelo mundo, participa de grupos de amigos dedicados à troca de experiências e a novas descobertas na gastronomia.
Ilus Sancho
Médico e gourmet, Ilus cultiva a atenção às nuances da cozinha e o interesse por experimentar o mundo por meio dos sabores.
José Mion
Jornalista com atuação em comunicação e eventos, acompanha a gastronomia como parte da vida cultural da cidade e de suas experiências à mesa.
José Renato Oliva
Promotor de Justiça e professor de Direito Penal e Direito Processual Penal, soma sua perspectiva ao júri que reconhece os destaques da gastronomia de Salvador.
Linda Bezerra
Editora-chefe do jornal Correio, acompanha os movimentos culturais da cidade e reconhece a gastronomia como parte da identidade e da vida de Salvador.
Luciana Gomes
Gerente comercial e de marketing do jornal Correio, acompanha os hábitos de consumo e as tendências que movimentam o setor gastronômico.
Marcelo Sampaio
Apresentador do programa de TV Garimpando com Marcelo Sampaio e influenciador, dedica sua atuação ao mercado premium e à gastronomia.
Michelle Gonzalez
Empresária e advogada, integra o júri do Prêmio Melhores da Gastronomia, contribuindo com sua perspectiva para o reconhecimento dos destaques do setor em Salvador.
Rodrigo Martins
Advogado e responsável pelo Marca de Oxente, acompanha as novidades da Bahia e do mundo, com atenção especial à gastronomia.
Rogério Menezes
Arquiteto apaixonado por arte e cultura, tem um olhar atento à estética e aos detalhes. Fora dos projetos, aprecia a boa mesa e os encontros ao redor dela.
Silas Lopes
Advogado, professor e pastor, valoriza os encontros à mesa e acredita que toda refeição merece ser desfrutada como uma santa ceia.
Tereza Carvalho
Jornalista, curadora de coisas boas e jurada da Exame Casual, no Instagram @souterezacarvalho e no site Tereza Carvalho, aborda gastronomia, cultura e estilo de vida.
Vilson Caetano
Pós-doutor em Antropologia, professor da UFBA e babalorixá, estuda a cultura alimentar a partir de saberes que aproximam ciência, fé e tradição.
Zoila Andrade
Administradora e advogada, compartilha nas redes sociais lugares, sabores e experiências de suas viagens, com atenção às descobertas da culinária baiana.
Zuleica Andrade
Jornalista e diretora de Jornalismo da TV Band Bahia e da rádio BandNews FM, também integra o conselho consultivo da Associação Bahiana de Imprensa.