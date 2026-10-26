Gastronomia

Prêmio Melhores da Gastronomia anuncia os vencedores nesta sexta-feira (30)

A festa irá reunir cerca de 500 convidados para conhecer os vencedores das 40 categorias no Centro de Convenções

Miro Palma

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 19:04

Evento é idealizado pela promoter e produtora de eventos Licia Fabio, pelo jornalista e crítico gastronômico Ronaldo Jacobina e pelo contador e CEO da HubNexxo, Paulo Neto Crédito: Tati Freitas/Divulgação

A cerimônia da 2ª edição do Prêmio Melhores da Gastronomia 2026 acontece nesta sexta-feira (30), no Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio. O evento reunirá chefs, empresários, críticos gastronômicos, personalidades do setor, representantes da imprensa e convidados para conhecer os vencedores das 40 categorias e celebrar a diversidade da gastronomia soteropolitana.

Idealizado pela promoter e produtora de eventos Licia Fabio, pelo jornalista e crítico gastronômico Ronaldo Jacobina e pelo contador e CEO da HubNexxo, Paulo Neto, o prêmio amplia, nesta edição, o reconhecimento a diferentes experiências do setor com três novas categorias: Melhor Experiência de Praia, Melhor Buffet e Melhor Delivery.

Para Licia Fabio, a cerimônia representa uma oportunidade de valorizar os profissionais e negócios que contribuem para o desenvolvimento da gastronomia local. “Estamos preparando uma noite especial para celebrar a gastronomia de Salvador e as pessoas que fazem esse setor acontecer. O prêmio é uma forma de reconhecer talentos, valorizar os estabelecimentos e dar visibilidade à diversidade de sabores, experiências e histórias que fazem parte da nossa cidade”, afirma.

Já para Ronaldo Jacobina, jornalista e crítico gastronômico, a premiação também contribui para dar visibilidade à riqueza e à pluralidade da cena gastronômica da capital baiana. “A gastronomia de Salvador é marcada pela diversidade de sabores, influências e tradições, além da criatividade dos profissionais que movimentam o setor. O prêmio permite reconhecer esse trabalho, destacar diferentes iniciativas e valorizar quem contribui para manter a cena gastronômica da cidade em constante movimento”, destaca.

Paulo Neto, CEO da HubNexxo, ressalta a importância de reconhecer os diferentes agentes que movimentam a cadeia gastronômica. “Uma premiação como essa valoriza não apenas os estabelecimentos, mas também os profissionais, as equipes e os empreendedores que fazem a gastronomia acontecer. É uma forma de reconhecer a contribuição desse setor para a economia da cidade e destacar iniciativas que se diferenciam pela qualidade, pela criatividade e pela experiência que oferecem ao público”, afirma.

Durante a cerimônia, também serão anunciados o vencedor da categoria Sabor da Bahia, que não conta com finalistas, e o Homenageado do Ano. A escolha dos vencedores combinou avaliação técnica e participação popular. Os estabelecimentos foram avaliados por uma comissão de profissionais e especialistas do setor, enquanto as avaliações registradas no Google e no TripAdvisor integraram a etapa de votação popular.

A edição 2026 conta com patrocínio da HubNexxo e da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SECULTBA), realização de Licia Fabio Produções, media partner do Jornal Correio, parceria oficial de mídia da Rede Bahia e apoio institucional de Ronaldo Jacobina, Prime Cost, SST, Morya e CAR Bahia.

Confira os finalistas

● Chef do Ano: Daniel Buzzi; Fabrício Lemos; Ricardo Silva

● Melhor Restaurateur: Angeluci Figueiredo (Preta); Karine Queiroz; Murcio Dias

● Melhor Chef Patissier: Fabi Teixeira; Kafe Bassi; Lisiane Arouca

● Melhor Mixologista: Jonatan Albuquerque; Junior Queiroz; Milo Peligro

● Melhor Maître: Clebson (Amado); Joca (Alfredo'Ro); Sinho (Origem)

● Melhor Atendimento ao Cliente: Amado; Gero Salvador; Mistura Contorno

● Melhor Equipe de Cozinha: Mignon Restaurante; Origem; Pasta em Casa

● Melhor Ambiente: Amado Salvador; Lafayette; Lotti

● Melhor Programa de Sustentabilidade: Boia; Casa de Tereza; Manga

● Melhor Experiência para Famílias: Bella Napoli; Di Liana; A Porteira (Dique)

● Melhor Bar ou Coquetelaria: Amado Salvador; Gem; Purgatório Bar

● Melhor Lugar para um Date: Miss Koh; Morea; Principote Salvador

● Melhor Lugar para Socializar: Casaria; Leto Gastronomia; Soho Marina

● Melhor Pet Friendly: Almaléa Sorvetes; Melt; —

● Melhor Buffet: Alfredo'Ro; Mignon; Vini Figueira

● Melhor Acarajé: Acarajé da Cira; Acarajé da Regina; Acarajé Dária e Laura

● Melhor Boteco: Boteco do França; Megiro; Pirambeira Bar

● Melhor Café da Manhã: Falka Confeitaria; Padó; Sêmola

● Melhor Cafeteria: Cardamomo; Dona Xícara; Garimpo da Barista

● Melhor Carta de Drinks: Amado; Morea; Purgatório Bar

● Melhor Carta de Vinhos: Origem; Silva Cozinha; Vona

● Melhor Delivery: Alfredo'Ro Trattoria & Forneria; Cazolla; Toutz

● Melhor Doceria: Casa Ópera; Jeanne Garcia Confeitaria; Le Lapin Confeitaria

● Melhor Experiência de Praia: Barraca do Lôro; Blue Praia Bar; Principote Salvador

● Melhor Experiência Gastronômica: Amado; Manga; Origem

● Melhor Hamburgueria: Bravo; Cazolla; RED Burger

● Melhor Padaria: Ahorita; Da Talli; Paneville

● Melhor Pizzaria: Forneria Alfredo'Ro; Forneria Pasta em Casa; Mamma's Pizza

● Melhor Restaurante – Categoria Geral: Amado; Manga; Origem

● Melhor Restaurante de Carnes: Carvão; Barbacoa; Boi Preto

● Melhor Restaurante de Comida Baiana: Casa de Tereza; Donana; Ki-Mukeka

● Melhor Restaurante de Comida Saudável: Healthy; Puro Saudável; Saúde na Panela

● Melhor Restaurante de Cozinha Asiática: Miss Koh; Morea; Zūuk Sushi

● Melhor Restaurante de Cozinha Italiana: Isola Cucina; Pasta em Casa; Vona

● Melhor Restaurante de Cozinha Mediterrânea: A Casa Vidal; Mistura Contorno; Vini Figueira Mar

● Melhor Restaurante de Hotel: Arento; Genaro; Gero Salvador

● Melhor Restaurante de Peixes e Frutos do Mar: Boia; Mistura Contorno; Vini Figueira Mar

● Melhor Restaurante Regional de Cozinha Brasileira: Cuco Bistrô; Dona Mariquita; Preta – Ilha dos Frades