Prepare sua empresa e se destaque a partir do ESG

Não é de hoje que as práticas ESG se tornaram constantes em grandes empresas de diversos setores do mercadoCom o foco em desenvolver ações voltadas para a sustentabilidade, responsabilidade social e gestão - daí a sigla em inglês Environmental, Social and Governance - empreendedores têm apostado cada vez mais no desenvolvimento desse setor e na capacitação de profissionais para executar essas práticas em seus negócios.

Mas ainda não são todas as empresas e nem todos os empresários que já executam essas técnicas. Como começar? Quais são os primeiros passos a serem dados nesse campo?

Essas são dúvidas comuns de quem ainda não se inseriu nessa realidade do mercado de trabalho, gerando dificuldades de adaptação e atualização do negócio junto às práticas de ESG. E, por mais que pareça algo complexo e restrito a empreendimentos de grande porte, o desenvolvimento desse setor pode - e deve - ser compreendido de forma simples e assertiva por negócios de médio e pequeno porte na Bahia e no Brasil.

O CORREIO convidou Leana Mattei, palestrante, escritora, comunicadora e mestra em Desenvolvimento e Gestão Social pela UFBA, que também atua como diretora da Aganju, uma consultoria especializada em ESG e Impacto Social. Leana explicou todos os aspectos ligados à preparação dessas empresas no mercado de trabalho para se estruturar ao ESG.

A produção, narração e edição do podcast são de Vinícius Harfush.

