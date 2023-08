Presidente da Câmara de Feira denuncia três vereadores por difamação e injúria

Conforme registro na Delegacia da Mulher (Deam) do município, a edil denunciou ter sido vítima de ameaça, difamação, injúria e perseguição. A unidade informou que vai iniciar a apuração do caso.

"Se fazem comigo que sou a presidente da maior Câmara do interior da Bahia e sob o olhar da população que diariamente assiste a transmissão das sessões, podem fazer pior contra outras que não despertem a mesma atenção", diz Eremita. Na visita à DEAM, ela estava acompanhada do Procurador Geral do Legislativo, André Novaes, o subprocurador, Tadeu Velame e do Ouvidor da Casa, Franklin Dórea.