LUTO

Presidente da CNI lamenta morte de Wanda Chase: ‘Legado permanecerá vivo’

Jornalista morreu após cirurgia de seis horas no coração

Wanda Chase construiu carreira no jornalismo com passagens em importantes veículos de comunicação. Entre eles, a Rede Manchete, TV Cabo Branco e Rede Globo Nordeste. Se mudou para a Bahia em 1991, e se tornou ainda mais conhecida dos baianos e baianas durante os 27 anos que passou na TV Bahia. Também foi assessora de imprensa do Olodum. Recebeu mais de 40 anos ao longo da carreira.

Mesmo após a aposentadoria, Wanda Chase continuou ativa no jornalismo com sua coluna 'Opraí Wanda Chase', no Portal IBahia, e trabalhando em projetos autorais, como o podcast 'Bastidores com Wanda Chase'. Seu último texto no veículo foi publicado em outubro de 2024, sobre a história da empreendedora e cozinheira Danielle Sales. A última aparição pública aconteceu na cobertura do Carnaval de Salvador deste ano, festa que pesquisava há mais de 30 anos.