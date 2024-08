EM SALVADOR

Presidente do Olodum recebe título de Doutor Honoris Causa na Ucsal

A Universidade Católica condecorou seu egresso João Jorge Santos Rodrigues

Da Redação

Publicado em 26 de agosto de 2024 às 17:54

Título de Doutor Honoris Causa concedido a João Jorge Crédito: Marina Silva

João Jorge Santos Rodrigues, presidente do Olodum e ex-aluno do curso de Direito na Universidade Católica de Salvador (UCSal), recebeu o título de Doutor Honoris Causa na universidade na manhã desta segunda-feira (26). A cerimônia aconteceu no auditório central do campus de Pituaçu da UCSal.

O doutor é uma liderança proeminente no cenário de enfrentamento ao racismo na Bahia e no Brasil. Presidente da Fundação Cultural Palmares e do grupo cultural Olodum, João Jorge é também o fundador do Grupo Negro da UCSal, e mestre em Direito pela Universidade de Brasília (UnB).

A cerimônia foi palco de uma apresentação do Olodum em homenagem ao seu presidente, com instrumentos e músicas que representam a essência do grupo afro cultural.

Apresentação do Olodum Crédito: Marina Silva

O título foi aprovado pelo Conselho Universitário e pelo Grão-Chanceler da UCSal. Para Deivid Lorenzo, Reitor da Católica, João Jorge é figura marcada nas questões raciais na Universidade. “Ao criar o Grupo Negro, ele abriu caminhos importantes para a pauta da negritude no ambiente acadêmico", disse ele.

"Esse título reafirma o compromisso da nossa comunidade universitária com a formação humana e cidadã, por meio da união entre arte, educação e cultura”, completou.