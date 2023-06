Preso com carro roubado, homem é reconhecido por vítima de roubo na UPA dos Barris

Dois homens foram detidos com um veículo roubado na noite da sexta-feira (16), na região do Gravatá, Centro Histórico de salvador. Equipes da Guarda Civil Municipal, parte do Grupo de Apoio ao Turista (GAT), estavam no local ajudando uma organização de trânsito quando um veículo Creta desobedeceu a ordem de parada, seguindo em frente.



Os agentes consultaram a placa e verificaram que se tratava de um carro roubado. Eles então foram atrás e abordaram os dois homens que estavam no carro. A dupla reagiu, segundo a GCM, e acabaram ficando com pequenos ferimentos durante a condução.