Preso é relacionado a mais quatro crimes por identificação de material genético na Bahia

Um homem que está preso foi ligado a outros quatro crimes sexuais e de homicídio na região de Juazeiro, no norte da Bahia, depois de ter o perfil genético inserido no Banco de Perfis Genéticos da Polícia Técnica.



O perfil genético foi coletado em 2021 e com buscas no sistema o preso foi ligado a outros quatro perfis que vieram de coletas em vítimas de crimes sexuais e homicídio - esses crimes estavam sem autor identificado.



Segundo o Departamento de Polícia Técnica (DPT), o resultado aponta para a possibilidade desse preso ser o responsável pelos quatro crimes, já que seu DNA foi coletado nas vítimas.