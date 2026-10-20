POLÍCIA

Preso no ES, foragido de Eunápolis é suspeito de envolvimento na morte de três adolescentes

Idário Silva Dias, conhecido como “Darinho” ou “Cavaco”, é investigado por participar de dezenas de homicídios

Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 16:07

Idário Silva Dias, conhecido como “Darinho” ou “Cavaco”, fugiu do Conjunto Penal de Eunápolis Crédito: Reprodução

Idário Silva Dias, um dos detentos que fugiram do Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, em 2024, é investigado por participação nos homicídios de Larissa Ribeiro Ferreira, Maria Eduarda Santos Flores e Érica Rodrigues dos Santos. Ele foi preso na tarde de segunda-feira (19), no Espírito Santo.

Idário é conhecido como “Darinho” ou “Cavaco”. O suspeito é investigado por envolvimento em dezenas de homicídios ocorridos nos últimos meses nos municípios de Eunápolis, Itabela e Porto Seguro. Segundo a polícia baiana, o modus operandi dele consistia em sequestrar, torturar e, em seguida, executar as vítimas.

Fugitivos Eunápolis 1 de 16

As investigações apontam a participação de Idário em uma série de crimes violentos no extremo sul da Bahia, incluindo homicídios, sequestros, desaparecimentos e tentativas de homicídio. Em Eunápolis, ele é investigado pelo envolvimento na morte de uma criança durante um confronto armado com policiais da RONDESP Sul, no qual outra criança, de 5 anos, também foi baleada. Também teria participado do sequestro e homicídio de três adolescentes, além do desaparecimento de Douglas Souza dos Santos, levado de casa por homens encapuzados em junho de 2024.

Em Itabela, Idário é investigado por crimes relacionados a conflitos entre organizações criminosas, como os desaparecimentos de Anderson da Silva Cruz, de 20 anos, e de um adolescente de 17 anos, além do desaparecimento de um casal e de outros casos de sequestro. As apurações também relacionam o investigado aos homicídios de Vinícius Costa Medina, Leandro Gomes de Oliveira e Roniel Queiroz de Almeida, além de uma tentativa de homicídio no Mercado Municipal. Entre os episódios investigados estão ainda a invasão de uma residência por homens que se identificaram como integrantes do Comando Vermelho (CV), quando duas pessoas foram amarradas, e o triplo homicídio de Gabriel Almeida Santos, Tauana Santos de Carvalho e Cairo Italo Nogueira Figueiredo.

No distrito de Vera Cruz, em Porto Seguro, as investigações apontam possível participação de Idário nos homicídios de Yago Trindade Cardoso e Gercizais Santana Lisboa, conhecido como Dinei, além da morte de um adolescente de 17 anos em frente à própria residência. Segundo as apurações, o último caso estaria relacionado ao tráfico de drogas, enquanto a morte de Dinei teria ocorrido no contexto de um chamado “tribunal do crime”.