Preso se passando pro Chay Suede em banco de Salvador chegou a fazer Pix de R$ 1 mil

O homem preso na terça-feira (12), em Salvador, usando dados do ator Chay Suede para cometer fraude em uma agência bancária, chegou a fazer uma transferência Pix com R$ 1 mil com limite do cheque especial.



Depois disso, contudo, o aplicativo bloqueou a conta e o suspeito foi até uma agência do Banco Regional de Brasília (BRB) na Avenida Tancredo Neves, no Caminho das Árvores, para tentar liberar o uso do app.