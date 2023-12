Prévia da inflação na Região Metropolitana de Salvador fecha 2023 em 4,23%

Dinheiro. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

No acumulado de 2023, a prévia da inflação na Região Metropolitana de Salvador ficou em 4,24%, abaixo do índice nacional (4,72%). O índice é o mais baixo para a região desde 2020, quando havia sido de 4,13%.



Após ter registrado deflação em novembro, IPCA-15 da RM Salvador em dezembro volta a registrar alta geral de preços (0,45%), levemente acima do resultado nacional (0,40%).

Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira (28). Para o cálculo do IPCA-15 do mês, os preços foram coletados entre 15 de novembro e 14 de dezembro e comparados com os vigentes entre 14 de outubro e 14 de novembro.

Segundo o IBGE, em dezembro, a principal pressão de alta no custo de vida da RMS veio dos transportes (1,60%), influenciado pelos aumentos nos preços da passagem aérea (22,62%) e do ônibus urbano (5,69%).

Já no acumulado do ano, o grupo com que mais pressionou o IPCA-15 na região foi o da habitação (8,29%), com a energia elétrica residencial (20,13%) sendo o item que mais gerou impacto no índice na RMS.

Apesar de ter registrado alta em dezembro (0,29%), a alimentação apresentou queda geral de preços na prévia da inflação no ano na RMS (-0,92%) pela primeira vez em 6 anos, sendo o grupo que mais segurou o IPCA-15 na região em 2023.

A prévia da inflação de dezembro na RM Salvador (0,45%) foi a 5ª mais alta entre os 11 locais pesquisados, ficando levemente acima do índice nacional no mês (0,40%).