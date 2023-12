Previsão do tempo aponta chances de chuva nos últimos dias de 2023 em Salvador; confira

Os últimos dias do ano prometem céu claro e predominância de sol em Salvador. Nesta semana, a presença de uma massa de ar quente e seca mantém o tempo firme sobre a região da capital baiana. As informações constam no boletim divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) nesta segunda-feira (25).



Porém, a atuação dos ventos úmidos provenientes do oceano Atlântico pode causar chuvas isoladas. De acordo com o relatório, entre segunda-feira e sábado (30), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com poucas chances de chuvas.