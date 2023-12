Previsão do tempo: virada em Salvador será com tempo firme

A virada em Salvador será com sol e baixas chances de chuva. O tempo ameaçou virar nesta quarta-feira (27), com nuvens mais densas no céu e ventos mais fortes à noite, mas não caiu nenhuma gota de chuva.



Segundo dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE), o tempo na capital se manterá estável até os primeiros dias de janeiro, com mínimas variando entre 24ºC e 25ºC e máximas entre 32ºC e 34ºC.



Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o céu estará nublado nos próximos dias, mas as chances de chuva são pequenas.