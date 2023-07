Previsão é de ventos fracos em Salvador neste fim de semana

Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Após o alerta emitido para a possibilidade de ondas de até 2,5 metros serem formadas no litoral de Salvador, na última quarta-feira (5), a Marinha do Brasil atualizou a previsão meteoceanográfica sem alertas de mau tempo para a costa da cidade neste final de semana.



O alerta feito ontem se deveu à ocorrência de ventos intensos advindos do Sudeste que tinham capacidade de causar uma ressaca no litoral soteropolitano.

Uma área do Yacht Clube, em Salvador, foi invadida por ondas na manhã desta quinta-feira (6), em meio a ventos fortes que atingem a capital baiana. Em nota, o clube afirma que no momento do episódio o local estava "praticamente vazio" e, por isso, não foi preciso restringir o acesso à área atingida.

Ainda assim, aulas de futevôlei e de esportes aquáticos foram suspensas nessa quinta, por conta das condições climáticas e do mar. A ponte de embarque foi suspensa e itens como barcos e canoas foram retirados da água. As atividades normais devem ser retomadas na sexta (7).

Frio intenso

Nesta semana, Salvador registrou ventos fortes e a menor temperatura do ano na madrugada da terça (4), com 20,6ºC e rajadas de vento de 35,6 km/h.

Conforme informações do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), as rajadas ocorrem por conta de um sistema de alta pressão que está sobre o Oceano Atlântico Sul, assim como pela influência da passagem de uma frente fria.

Previsão do tempo

Segundo a Defesa Civil de Salvador, a previsão para esta sexta-feira (7) é de céu claro a parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do dia.

Já para o fim de semana, de acordo com o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), a previsão é de muitas nuvens com chuva isoladas no sábado e domingo. A intensidade dos ventos deve ser fraca ou moderada.