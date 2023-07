PRF apreende carga de celulares e tablets em ônibus na Bahia

Uma operação policial apreendeu 24 celulares e 13 iPads na madrugada da quinta-feira (20), na Bahia.



Equipes da Polícia Rodoviária Federal na altra do KM 429 da BR-116, em Feira de Santana, pararam um ônibus que ia de São Paulo para Alagoas, para uma fiscalização parte da Operação Cão de Faro VI.



Durante o trabalho, a equipe da PRF encontrou entre as bagagens duas caixas com celulares e eletrônicos sem o devido despacho aduaneiro. Entre o material, estavam 13 celulares de última geração e 13 tablets.