CONTRABANDO

PRF apreende carga irregular em cidade no norte da Bahia

Um caminhão-baú foi apreendido por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante abordagem no km 3.0 da BR 110, no município de Paulo Afonso. A apreensão ocorreu na noite de terça-feira (9).

Segundo a PRF, foram solicitados os documentos do veículo, da carga e a habilitação do motorista. O condutor apresentou apenas o comprovante de pagamento do frete e a relação dos móveis transportados, alegando estar realizando uma mudança.