PRF apreende celulares, cigarros eletrônicos e outros contrabandos na Bahia

Os equipamentos, provenientes do Paraguai, estavam desacompanhados do despacho aduaneiro e da nota fiscal, o que configura o crime do descaminho Previsto no art. 334 do Código Penal, que é o ato de iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria, representa uma concorrência desleal com os comerciantes regularmente instalados e diminui os empregos com Carteira de Trabalho assinada no país.