PRF apreende maconha e cocaína despachadas como encomenda

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 106 Kg de maconha e mais 9 Kg de cocaína que estavam escondidas dentro do bagageiro de um ônibus de turismo. O flagrante ocorreu na BR-116, em Feira de Santana, no final da tarde desta terça-feira (4).



O ônibus seguia de São Paulo (SP) com destino final em Euclides da Cunha (BA). Durante a fiscalização ao compartimento de cargas, os policiais encontraram tabletes de maconha e cocaína escondidos em caixas de isopor. Para disfarçar o cheiro e tentar despistar fiscalizações, todo o material estava em meio a pó de café.