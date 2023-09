PRF apreende madeira transportada ilegalmente com destino à Bahia

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí realizou apreendeu uma carga de 20,412 m³ de madeira que seria levada para a cidade de Ribeira do Pombal, no nordeste baiano. A apreensão, que se enquadra em crime ambiental, foi realizada na manhã desta terça-feira (19), na cidade de São Raimundo Nonato durante a abordagem a um caminhão conduzido por um homem de 36 anos.



Durante a abordagem, o condutor se apresentou como o proprietário do veículo, e afirmou que estava transportando madeira da cidade de Tailândia, no Pará, para a cidade de Ribeira do Pombal.