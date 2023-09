PRF apreende mais de 80 aparelhos eletrônicos contrabandeados na Bahia

Na manhã desta sexta-feira (15), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 81 aparelhos eletrônicos que eram transportados sem nota fiscal. O fato foi registrado no Km 800 da BR 242, trecho do município de Barreiras, oeste baiano.



Por volta das 11 horas, durante uma operação de fiscalização com foco no combate à criminalidade, os policiais abordaram um caminhão que havia partido de Goiânia (GO) com destino a Barreiras (BA). Durante a fiscalização, os policiais constataram que uma parte da carga não correspondia às informações apresentadas no documento fiscal. No total, foram encontradas quatro caixas contendo diversos aparelhos eletrônicos, incluindo 70 telefones celulares.