PRF apreende pedras preciosas em Jequié; artefatos seriam vendidos ilegalmente

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no último sábado (2) 15 papelotes de pedras preciosas. O flagrante aconteceu durante uma fiscalização no km 677 da BR 116, em Jequié, no sudoeste da Bahia. Durante a abordagem de uma picape modelo Saveiro preta, os oficiais encontraram os objetos dentro de uma bolsa. Nas embalagens continham pedras como: esmeraldas, topázio, citrino, quartzo, entre outras. Além disso, também foram achadas cinco gramas de maconha.

O condutor do veículo alegou que participava do ramo de extração de minérios e que naquele momento estava a caminho do município de Campo Formoso, onde comercializava as pedras.