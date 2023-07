PRF apreende tabletes de maconha escondidos em ônibus na BR-116

Policiais rodoviários federais, com auxílio de cães farejadores, apreenderam 56,35 Kg de maconha encontrados em um ônibus de viagem. O flagrante aconteceu na noite desta terça-feira (18), no Km 830 da BR 116, em Vitória da Conquista (BA). Um homem de 20 anos foi preso.



Segundo a PRF, os policiais abordaram o ônibus que seguia de Florianópolis (SC) com destino final a cidade de Conceição do Coité, na Bahia. Ao subir no veículo e conversar com os ocupantes, a equipe decidiu vistoriar o compartimento de bagagem para uma fiscalização detalhada.