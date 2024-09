TRÂNSITO

PRF bloqueia via da BR-324, no sentido Feira-Salvador

A operação está programada para ser iniciada às 6h00 com término previsto para as 15h00. Durante o procedimento, os veículos que seguem no sentido crescente, ou seja, de Feira de Santana para Salvador, serão redirecionados para a pista oposta. As faixas da via contrária serão utilizadas para acomodar o fluxo de veículos nos dois sentidos.