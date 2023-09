PRF encontra quatro motos adulteradas escondidas em bagageiro de ônibus na BR-116

Quatro motos adulteradas foram encontradas no bagageiro de um ônibus de turismo, na BR-116. O flagrante aconteceu na cidade de Vitória da Conquista, durante uma fiscalização de combate ao crime realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-116, na noite de sábado (16).



Segundo a PRF, durante a fiscalização, uma equipe policial ordenou que um ônibus de turismo que saiu do estado de São Paulo com destino a cidades do Nordeste parasse. Após a checagem de praxe, os PRFs encontraram quatro motocicletas no bagageiro do ônibus, todas elas com indícios de adulteração.