PRF flagra caminhão com 15 toneladas de cebola sem nota fiscal

Neste domingo (17), no Km 408 da BR 242, em trecho do município de Seabra, na região da Chapada Diamantina, policiais rodoviários federais abordaram uma carreta Volvo, carregada com 15 mil quilos de cebola.



O motorista de 56 anos apresentou os documentos de porte obrigatório, porém não foi apresentada a nota fiscal da carga da hortaliça.



O condutor disse aos policiais que receberia a documentação comprobatória do produto pelo celular. Por se tratar de transporte de mercadoria sem nota fiscal, a ocorrência foi encaminhada para a Secretaria de Fazenda Estadual (SEFAZ/BA) ficou responsável para os procedimentos administrativos, o que incluí pagamento do imposto sonegado e multas.