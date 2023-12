PRF flagra ultrapassagem proibida e apreende pistola, munições e carregadores dentro de carro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu pistola, munições e carregadores enquanto realizava fiscalização de prevenção de acidentes, nesta segunda-feira (04), no km 833 da BR 242, trecho do município de Barreiras (BA). O flagrante aconteceu quando o condutor de um Pálio realizou uma ultrapassagem proibida.



Segundo a PRF, os policiais deram ordem de parada e ao se aproximarem para os procedimentos de fiscalização e abordagem, os policiais visualizaram uma arma de fogo dentro do carro. Foi feita uma revista e a equipe apreendeu uma pistola calibre 9mm, 31 munições do mesmo calibre e três carregadores.