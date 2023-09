PRF intensifica fiscalização em pelo menos sete trechos da BR 324

Crédito: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou a fiscalização para combater o crime de tráfico de drogas, armas, contrabando, e assalto a ônibus em Salvador.



As ações estão concentradas em trechos BR 324, nas localidades conhecidas como Jaqueira do Carneiro, Brasilgás, Águas Claras, Cia-Aeroporto, Valéria, Palestina, Praça do Pedágio de Simões Filho, entre outras regiões de grande fluxo.



Foram montados bloqueios de fiscalizações, nas principais entradas e saídas dos bairros, promovendo abordagens e consultas a veículos e pedestres.

Crédito: Divulgação/PRF

Segundo a PRF, as ações também acontecem através de rondas com carros e motos, além do Veículo Blindado de Operações Táticas que possui blindagem e suporta disparos de armamento de grosso calibre.

A PRF orienta que em caso de informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do País.

Suspeitos mortos

A operação acontece em meio às buscas pelos bandidos envolvidos no ataque que aconteceu no dia 15 de setembro em Valéria. Cerca de 100 policiais civis, militares e federais cumpririam os mandados judiciais, mas foram surpreendidos pela presença de integrantes de uma facção no bairro. Segundo testemunhas, havia cerca de 40 criminosos. O helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) foi acionado, e a PF chamou o 'caveirão' blindado. Na situação, o policial federal Lucas Caribé foi assassinado.

Na tarde desta quinta-feira (21), mais cinco traficantes foram mortos em troca de tiros com forças de segurança em desdobramentos após a morte do policial. De acordo com a Segurança Pública (SSP), os envolvidos foram localizados no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.