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PRF pede que motoristas usem BR-324 apenas em casos de 'extrema necessidade'

Cratera se abriu na rodovia e um bloqueio total está previsto para os próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 15:42

Interdição parcial causa engarrafamento de duas horas na BR-324
Interdição parcial causa engarrafamento de duas horas na BR-324 Crédito: TV Bahia

Motoristas devem evitar o uso da BR-324, na Bahia, exceto em situações de “extrema necessidade”, nesta terça-feira (3). A orientação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em um comunicado no início da tarde. Uma cratera se abriu na rodovia, na altura do km 603, em Simões Filho, e chegou a provocar engarrafamento de duas horas e cerca de 20 quilômetros de extensão devido a uma interdição parcial.

No comunicado, a PRF destaca problemas estruturais identificados na rodovia. A recomendação também é para que os condutores não trafeguem pelo acostamento, uma prática que pode agravar os congestionamentos e dificultar o acesso das equipes responsáveis pela obra.

Interdição parcial causa engarrafamento de duas horas

Interdição parcial causa engarrafamento de duas horas por TV Bahia
Interdição parcial causa engarrafamento de duas horas por TV Bahia
Interdição parcial causa engarrafamento de duas horas por TV Bahia
Interdição parcial causa engarrafamento de duas horas por TV Bahia
Interdição parcial causa engarrafamento de duas horas por TV Bahia
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Interdição parcial causa engarrafamento de duas horas por TV Bahia

Segundo a PRF, veículos que utilizam o acostamento comprometem ainda a passagem de ambulâncias e de outros veículos de emergência, que podem ficar retidos no trânsito.

Até o momento, não houve bloqueio total da rodovia. O tráfego segue parcialmente liberado para veículos de pequeno porte, enquanto os veículos pesados são direcionados para a via marginal.

De acordo com a previsão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a BR-324 deverá passar por um bloqueio total durante quatro dias. Nesse período, a circulação será realizada exclusivamente pelo desvio.

A PRF reforçou que os motoristas devem evitar deslocamentos desnecessários pela rodovia e manter o acostamento livre para facilitar o trabalho das equipes e a passagem de veículos de emergência.

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