PRF pede que motoristas usem BR-324 apenas em casos de 'extrema necessidade'

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Thais Borges
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 15:42
Motoristas devem evitar o uso da BR-324, na Bahia, exceto em situações de “extrema necessidade”, nesta terça-feira (3). A orientação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em um comunicado no início da tarde. Uma cratera se abriu na rodovia, na altura do km 603, em Simões Filho, e chegou a provocar engarrafamento de duas horas e cerca de 20 quilômetros de extensão devido a uma interdição parcial.
No comunicado, a PRF destaca problemas estruturais identificados na rodovia. A recomendação também é para que os condutores não trafeguem pelo acostamento, uma prática que pode agravar os congestionamentos e dificultar o acesso das equipes responsáveis pela obra.
Interdição parcial causa engarrafamento de duas horas
Segundo a PRF, veículos que utilizam o acostamento comprometem ainda a passagem de ambulâncias e de outros veículos de emergência, que podem ficar retidos no trânsito.
Até o momento, não houve bloqueio total da rodovia. O tráfego segue parcialmente liberado para veículos de pequeno porte, enquanto os veículos pesados são direcionados para a via marginal.
De acordo com a previsão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a BR-324 deverá passar por um bloqueio total durante quatro dias. Nesse período, a circulação será realizada exclusivamente pelo desvio.
A PRF reforçou que os motoristas devem evitar deslocamentos desnecessários pela rodovia e manter o acostamento livre para facilitar o trabalho das equipes e a passagem de veículos de emergência.