PRF prende um dos maiores assaltantes de carro de Salvador e RMS

Em 2023, a PRF na Bahia já recuperou 330 veículos no estado com registro de roubo/furto. Crédito: PRF/Ascom

Policiais rodoviários federais recuperaram dois veículos roubados e prenderam um assaltante. Conforme levantamento policial, o preso de 31 anos integra uma quadrilha especializada a roubo de veículos dentro de Salvador e região metropolitana. A ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (18).



A ação iniciou após um homem acionar uma equipe da PRF de Simões Filho que fazia fiscalização na praça de pedágio (Km 599 da BR 324), informando que acabara de ter sido vítima de um assalto a mão armada. Ele disse também que o crime foi praticado por dois homens que após roubarem o celular dele, saíram em fuga a bordo de um automóvel Honda/Fit, de cor preta.

Os policiais verificaram que o sinal de rastreamento do celular apontava para trechos da BA – 099, nas proximidades do bairro de Itinga, no município de Lauro de Freitas.

A PRF acionou uma guarnição da PMBA e após alguns minutos de incursões, os policiais visualizaram o veículo suspeito trafegando na via, momento em que foi dada ordem de parada, porém o condutor abandonou o veículo e fugiu a pé, mas foi interceptado e preso.

Com o homem, foi apreendido um revólver cromado municiado e pronto para uso. Dentro do carro os policiais encontraram três celulares roubados. O Honda Fit portava placas clonadas e após uma pesquisa no sistema, os policiais descobriram que o carro possuía queixa de roubo registrada em 06/06/2023.

No local, foi recuperado um segundo veículo roubado (Fiat/Argo Drive) que estava com o motor ligado e estacionado na via.