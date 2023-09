PRF realiza leilões com mais de 1,7 mil veículos na Bahia

Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem participar. Crédito: Divulgação/PRF

A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal na Bahia está promovendo dois leilões de veículos que ocorrerão de forma exclusivamente online, através do site do Leiloeiro Público. Os leilões acontecem nos dias 14 e 19 de setembro, a partir das 9h.



Entre os lotes disponíveis, há veículos de terceiros recolhidos, classificados como conservados, isto é, veículos passíveis de recuperação e com possibilidade de receber documentação para regularização, tendo condições de voltar a circular em via pública, além de automóveis classificados como sucatas, dos quais as peças podem ser reaproveitadas em outro veículo.

Quem quiser fazer lances deve se cadastrar no site do leiloeiro, com no mínimo de 48 horas de antecedência. Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem participar.