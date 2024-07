PAULO AFONSO

PRF recupera moto roubada que foi negociada em troca de uma vaca na Bahia

Policiais rodoviários federais fiscalizavam a via no quilômetro 12, quando abordaram uma motocicleta Honda/CG 150 Titan, emplacada no Rio de Janeiro. Após uma verificação, a equipe constatou se tratar na realidade de uma motocicleta com ocorrência criminal.