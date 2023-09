PRF recupera na Bahia moto furtada há mais de 4 anos no Pará

Nesta quarta-feira (20), por volta das 12h00, policiais rodoviários federais recuperaram em Poções, no sudoeste baiano, uma motoneta Honda/Biz 125 que possuía ‘queixa’ de furto, registrada no estado do Pará.



Os PRFs faziam fiscalização quando resolveram vistoriar a Biz e após uma apuração detalhada e consulta aos sistemas, os policiais descobriram que o veículo possuía ocorrência de furto, registrada em 12/09/2019, na cidade de Xinguara (PA).