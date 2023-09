PRF registra mais de 2 mil infrações durante Operação Independência 2023

PRF realiza operação. Crédito: Divulgação/PRF

Polícia Rodoviária Federal (PRF) finalizou, às 23h59 deste domingo (10), a Operação Independência realizada nas rodovias federais que cortam a Bahia.



Durante as atividades de fiscalização e policiamento, a PRF na Bahia contou com reforço nas equipes e concentrou seu efetivo ao longo dos principais pontos de acidentalidade e incidência de práticas criminosas.



No decorrer dos quatro dias de operação 3.470 veículos foram fiscalizados e cerca de 4.123 pessoas foram abordadas em ações de policiamento da PRF nas rodovias federais da Bahia. Nestes quatro dias de atividades a PRF BA emitiu 2.148 notificações referentes a infrações diversas.

Os policiais prestaram auxílio a 65 motoristas que tiveram problemas mecânicos ou se envolveram em acidentes sem vítimas durante a viagem. Além disso, as equipes reduziram os riscos de acidentes ao retirarem das rodovias 75 animais que estavam soltos.

A pressa também fez muita gente ultrapassar de forma proibida. De 07 a 10 de setembro foram emitidos 469 autos desse tipo de infração, representando aproximadamente 5 flagrantes por hora de operação. Esse tipo de ultrapassagem é responsável pela maioria dos acidentes do tipo colisão frontal, onde o motorista não consegue efetuar em tempo a manobra de ultrapassagem ou força a ultrapassagem, colidindo frontalmente com o veículo que está trafegando no sentido contrário.

Para evitar a violência no trânsito, os policiais intensificaram a fiscalização preventiva e no que se refere aos testes de alcoolemia, foram realizados 2.307 testes com etilômetro (aparelho utilizado para aferir a quantidade de álcool ingerido pelo condutor, conhecido popularmente como bafômetro). Apesar da ampla divulgação para que o condutor não misture bebida e direção, foram flagrados 89 motoristas sob efeito de álcool, nas modalidades recusa e constatação, 03 desses condutores foram presos e autuados em flagrante por embriaguez ao volante.

O uso dos equipamentos de segurança obrigatórios também estiveram no foco das fiscalizações. A PRF emitiu 52 autos de infração para motociclistas ou passageiro sem capacete. Obrigatório não só para o motorista, mas também para todos os ocupantes do veículo, o cinto de segurança, ou melhor, o não uso dele gerou 143 autuações. Quando o alvo das fiscalizações foi a criança sem cadeirinha, 26 autos foram emitidos.

No esforço da PRF para reduzir os riscos de acidente, foram recolhidos 66 veículos com problemas em equipamentos obrigatórios, documentação e mau estado de conservação.

Acidentes, feridos e óbitos

Em relação ao mesmo período do ano anterior, apesar do aumento no número de acidentes totais, a PRF na Bahia registrou uma redução no número de acidentes graves, 17 em 2022 contra 15 este ano de 2023. Este ano, 05 pessoas morreram durante o feriado nas rodovias baianas, mesmo número do ano passado. Foram registrados 47 acidentes durante todo o período.

Os óbitos foram registrados em trechos: BR 116 (03 mortes); BR 101 (01 morte); BR 242 (01 morte).

Enfrentamento a criminalidade

Para o combate, especialmente, de crimes como o tráfico de drogas, o contrabando de cigarros e crimes violentos, a Operação Independência foi pautada, além de informações qualificadas de inteligências, por dados estatísticos consolidados.