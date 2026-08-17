BR-116

PRF resgata 17 aves silvestres e apreende cocaína em ônibus na Bahia

Animais foram encontrados escondidos em uma mochila

Esther Morais

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 11:14

PRF resgata 17 aves silvestres e apreende cocaína em ônibus na Bahia Crédito: Divulgação PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou 17 aves silvestres e apreendeu cerca de 146 gramas de cocaína durante uma fiscalização em um ônibus interestadual, no domingo (16), na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Os animais estavam dentro de uma gaiola escondida em uma mochila transportada por um funcionário do ônibus. Foram encontrados 15 trinca-ferros e dois azulões, alguns feridos, sem acesso à água e em condições inadequadas.

140 aves silvestres mantidas em cativeiro são resgatadas na Bahia 1 de 2

Em outra mochila pertencente ao mesmo homem, os policiais localizaram 50 papelotes e duas porções de cocaína, totalizando aproximadamente 146 gramas da droga.

O funcionário foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.