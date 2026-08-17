PRF resgata 17 aves silvestres e apreende cocaína em ônibus na Bahia

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Esther Morais
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 11:14
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou 17 aves silvestres e apreendeu cerca de 146 gramas de cocaína durante uma fiscalização em um ônibus interestadual, no domingo (16), na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.
Os animais estavam dentro de uma gaiola escondida em uma mochila transportada por um funcionário do ônibus. Foram encontrados 15 trinca-ferros e dois azulões, alguns feridos, sem acesso à água e em condições inadequadas.
140 aves silvestres mantidas em cativeiro são resgatadas na Bahia
Em outra mochila pertencente ao mesmo homem, os policiais localizaram 50 papelotes e duas porções de cocaína, totalizando aproximadamente 146 gramas da droga.
O funcionário foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.
Após o resgate, as aves receberam alimentação e água e foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Vitória da Conquista.