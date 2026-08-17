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PRF resgata 17 aves silvestres e apreende cocaína em ônibus na Bahia

Animais foram encontrados escondidos em uma mochila

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 11:14

PRF resgata 17 aves silvestres e apreende cocaína em ônibus na Bahia
PRF resgata 17 aves silvestres e apreende cocaína em ônibus na Bahia Crédito: Divulgação PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou 17 aves silvestres e apreendeu cerca de 146 gramas de cocaína durante uma fiscalização em um ônibus interestadual, no domingo (16), na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Os animais estavam dentro de uma gaiola escondida em uma mochila transportada por um funcionário do ônibus. Foram encontrados 15 trinca-ferros e dois azulões, alguns feridos, sem acesso à água e em condições inadequadas.

140 aves silvestres mantidas em cativeiro são resgatadas na Bahia

Mais de 140 aves silvestres mantidas em cativeiro são resgatadas na Bahia por Divulgação
Mais de 140 aves silvestres mantidas em cativeiro são resgatadas na Bahia por Divulgação
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Mais de 140 aves silvestres mantidas em cativeiro são resgatadas na Bahia por Divulgação

Em outra mochila pertencente ao mesmo homem, os policiais localizaram 50 papelotes e duas porções de cocaína, totalizando aproximadamente 146 gramas da droga.

O funcionário foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

Após o resgate, as aves receberam alimentação e água e foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Vitória da Conquista.

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