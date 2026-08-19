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PRF resgata dois bezerros em situação de maus-tratos na BR-116

Animais estavam sendo transportados em uma gaveta lateral de um caminhão boiadeiro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 14:39

Bezerros resgatados na BR-116
Bezerros resgatados na BR-116 Crédito: PRF

Dois bezerros foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma ação conjunta com a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), na tarde de terça-feira (18). Os animais estavam sendo transportados em uma gaveta lateral de um caminhão boiadeiro na BR-116, em trecho de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Segundo a PRF, os bezerros estavam confinados em um compartimento inadequado, sem condições mínimas de higiene e mobilidade, situação caracterizada como maus-tratos. Após a fiscalização, os animais foram retirados do veículo e encaminhados à Adab.

O motorista assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por maus-tratos a animais e se comprometeu a comparecer ao Juizado Especial Criminal quando convocado.

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No Brasil, maus-tratos a animais configuram crime, conforme o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998). A legislação prevê pena de reclusão de dois a cinco anos para casos envolvendo cães e gatos, conforme a Lei nº 14.064/2020, e detenção de três meses a um ano para os demais animais, além de multa.

Denúncias de maus-tratos podem ser feitas à Polícia Militar, por meio do telefone 190, ou aos órgãos ambientais competentes.

Tags:

Vitória da Conquista Br-116

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