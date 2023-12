PRF vai reforçar efetivo nas rodovias que têm mais acidentes

Operação começou nesta segunda-feira. Crédito: Arquivo/ Divulgação

Com a aproximação do fim de ano o movimento nas estradas fica mais intenso e esse vai e vem aumenta também o número de infrações de trânsito e de acidentes, por isso, nesta segunda-feira (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início a mais uma edição nacional da Operação Rodovida. Até o dia 18 de fevereiro, o domingo após a Quarta-Feira de Cinzas, as rodovias estarão com policiamento reforçado em todo o Brasil.



O superintendente substituto da PRF na Bahia Altemar Brandão explicou que as ações são para reduzir os acidentes, o número de vítima e para melhorar a fluidez. A expectativa é de crescimento de 30% a 50% no fluxo de veículos, em comparação com o restante do ano, impulsionado pelas festas e pelas férias em família. Esse ano, a instituição já registrou 490 mortes no trânsito nas estradas na Bahia.

“A gente percebeu em 2023 um equilíbrio com relação ao ano de 2022, quer seja nos acidentes graves, quer seja no número de óbitos. Nosso trabalho é voltando sempre para buscar essa redução, quanto menos vítima forem perdidas no trânsito, mais sucesso na operação. No ano de 2022, tivemos aproximadamente 500 óbitos, e este ano estamos entorno de 490 mortes. São números altos”, frisou.

As infrações mais frequentes são as ultrapassagens indevidas, o excesso de velocidade e a condução de veículo sob efeito de bebida alcóolica. Fazem parte da lista também o uso de celular ao volante e deixar de utilizar os equipamentos de segurança, como cinto e cadeirinha para as crianças. Radar e bafômetros estão sendo usados e as equipes têm buscado pontos estratégicos para as ações.

O lançamento da operação foi realizado no auditório da União dos Municípios da Bahia (UPB), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O diretor geral da PRF Antônio Fernando Oliveira compareceu e contou que as equipes mapearam as regiões com maior registro de acidentes e vão intensificar as ações nesses locais. Na Bahia, os agentes redobram a atenção nas BRs 324, 101 e 116, e incluíram também as BRs 242 e 330.

“Fazemos essa operação já alguns anos. Buscamos sempre a conscientização da população. Sempre digo que a onisciência e a onipresença são qualidades divinas, nós, como instituição humana, não as possuímos, mas trabalhamos arduamente. Vamos aumentar o efetivo nas rodovias quando o fluxo aumenta, que são nas férias escolares associadas às festas de fim de ano e ao Carnaval”, afirmou o diretor.

Além de fiscalizar as infrações e acidentes de trânsito, as equipes darão continuidade as ações de combate ao crime como o tráfico de drogas e armas, transporte de animais silvestres, de madeira ilegal e outras irregularidades encontradas nas estradas.

Na última edição da Operação Rodovida, realizada entre 15 de dezembro de 2022 e 26 de fevereiro de 2023, foram 439 ocorrências policiais, que resultaram em 339 pessoas detidas por diversos crimes. As abordagens resultaram ainda na recuperação de 149 veículos roubados, média superior a 2 veículos por dia.