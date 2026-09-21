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Primavera na Bahia deve ter calor intenso e será influenciada pelo El Niño; veja o que esperar

Estação começa nesta terça-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 06:53

Calorão em Salvador
Calorão em Salvador Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

A primavera começa oficialmente na terça-feira (22), às 21h05, pelo horário de Brasília, e na Bahia a nova estação deve ser marcada por temperaturas elevadas e chuvas abaixo da média, principalmente no interior do estado, segundo previsão da Climatempo.

O cenário está relacionado à influência de um El Niño muito forte, que deve acentuar as características de calor e redução das chuvas no Norte e no Nordeste do país durante a primavera.

O que esperar da primavera na Bahia?

Calor intenso As temperaturas devem ficar acima da média em boa parte da Bahia, principalmente no interior, onde o calor tende a ser mais persistente. por Shutterstock
Chuva abaixo da média O estado está entre as áreas do Nordeste que podem registrar menos chuva durante a primavera, prolongando o período seco. por Marina Silva/ Arquivo CORREIO
Salvador pode ter chuva forte Mesmo com a tendência de redução das chuvas no estado, a capital pode registrar episódios de chuva intensa, favorecidos pelo mar mais aquecido na costa baiana. por Shutterstock
Oeste da Bahia em alerta para o clima seco O oeste baiano, que integra o MATOPIBA, pode enfrentar falta de chuva e temperaturas elevadas em um período importante para o início do plantio de novas safras.  por Tomaz Silva/Agência Brasil
Maior risco de queimadas A combinação de calor, baixa umidade e pouca chuva pode prolongar o período seco e aumentar o risco de propagação de queimadas no estado. por José Cruz/Agência Brasil
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Calor intenso As temperaturas devem ficar acima da média em boa parte da Bahia, principalmente no interior, onde o calor tende a ser mais persistente. por Shutterstock

A previsão aponta para uma primavera mais quente em grande parte do Nordeste. No interior da Bahia, o período deve ter calor intenso e pouca chuva, seguindo o padrão esperado para a região.

O excesso de calor e a deficiência de chuva também podem prolongar o período seco e aumentar o risco de queimadas, especialmente em áreas do interior.

Apesar da tendência de chuva abaixo da média no estado, a previsão não significa ausência total de precipitações. Salvador pode registrar episódios de chuva intensa, favorecidos pelo aquecimento das águas do mar próximo à costa baiana.

A situação é diferente no oeste da Bahia, que integra a região do MATOPIBA. A área pode enfrentar redução das chuvas justamente durante o período importante para o início do plantio de novas safras, além de temperaturas elevadas.

O equinócio marca o início astronômico da primavera de 2026 às 21h05 de 22 de setembro. A estação segue até o solstício de verão, em dezembro.

Segundo a Climatempo, o comportamento do clima nesta primavera será fortemente influenciado pelo El Niño, que pode atingir seu pico entre a primavera e o início do verão.

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Primavera el Nino

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