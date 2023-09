Primavera será de menos chuva e temperaturas mais altas na Bahia, diz Inmet

Na madrugada deste sábado (23), a primavera começa no hemisfério sul. Na Bahia, a nova estação chegará com menos chuva e temperaturas mais altas, atingindo, em seu período inicial, 40 graus no oeste do estado e na porção baiana do Vale do São Francisco. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



No leste do estado, onde Salvador está localizada, as temperaturas tendem a ir se elevando no decorrer da estação. Entretanto, ainda não é o período mais quente: este ocorrerá no verão. De acordo com o Inmet, na primavera, a capital contará com uma maior quantidade de dias ensolarados, elevando a disponibilidade de radiação solar.