13ª EDIÇÃO

Primaverão leva gastronomia, shows e brechó solidário ao CAB a partir desta sexta

Festival deve receber cerca de 5 mil pessoas em três dias de programação; renda será destinada a ações sociais que atendem 220 famílias

Bruno Wendel

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 13:00

Festival Primaverão começa nesta sexta (18) e espera receber 5 mil pessoas em Salvador Crédito: João Ribeiro / @rawjoma

De um lado, pratos de diferentes partes do mundo. Do outro, roupas doadas, música e uma feira de empreendedores. É nesse clima que a Paróquia Ascensão do Senhor, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), recebe a 13ª edição do Festival Primaverão, a partir desta sexta-feira (18). A programação segue até domingo (20), com expectativa de reunir cerca de 5 mil pessoas e o trabalho de 550 voluntários.

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Na sexta, os shows começam às 17h, com a banda Escalada, seguida por Marta Lordelo, às 18h, e Chiclete com Banana, às 20h30. No sábado (19), a programação terá Samba Imperial, às 12h; Sal de Maré, às 14h; Mil Milhas, às 17h; Confraria da Música, às 19h30; e Herico Oliveira, às 22h. Já no domingo (20), a agenda começa ao meio-dia, com Negra Cor e o desfile do Brechó do Bem. Alexandre Leão se apresenta às 15h, e Herbert & Richard, às 17h30.

Além da música, o público poderá experimentar pratos da culinária alemã, italiana, árabe e portuguesa, além de churrasco, hambúrgueres e doces. A tradicional feijoada do festival será servida no domingo. O Brechó do Bem terá itens doados para venda, enquanto a Feira Solidária reunirá 12 empreendedores. A renda do evento será destinada às ações do Centro Comunitário Monsenhor José Hamilton, que atende 220 famílias.

SERVIÇO – FESTIVAL PRIMAVERÃO 2026

Quando: 18, 19 e 20 de setembro de 2026

Horários: sexta-feira, das 17h à 0h; sábado, das 12h à 0h; domingo, das 12h às 20h

Onde: Paróquia Ascensão do Senhor – Terceira Avenida do Centro Administrativo da Bahia (CAB), Salvador

Ingresso: R$ 20 por pessoa/dia