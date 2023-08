Primeira edição da Caravana Federativa acontece em Salvador

Caravana Federativa acontece nesta quinta-feira (24) e amanhã (25). Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Aproximar o Governo Federal das prefeituras baianas e reduzir os custos de viagens a Brasília. Esses são os principais objetivos da primeira edição da Caravana Federativa, que acontece nesta quinta-feira (24) e sexta-feira (25), na área verde da Assembleia Legislativa da Bahia, das 9 às 18h. O evento reúne cerca de 250 prefeitos e servidores municipais que recebem instruções técnicas de 34 ministérios.



Salas climatizadas foram montadas em uma grande tenda no Centro Administrativo da Bahia (CAB) e são nelas que os gestores municipais recebem orientações de representantes dos ministérios do Governo Federal. Uma das metas da Caravana Federativa é facilitar a adesão de prefeituras a programas sociais, como o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida. Entre os órgãos presentes está a Advocacia Geral da União (AGU), que oferece acordos em processos que discutem repasse de verba para a educação.

Evento conta com a participação de mais de 200 prefeitos da Bahia. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

“É a primeira vez que o Governo Federal sai da Esplanada dos Ministérios e vem a uma unidade da federação para dialogar com prefeitos e prefeitas, tirar dúvidas e mostrar o cardápio de programas que foram retomados neste mandato”, afirma André Ceciliano, secretário Especial de Assuntos Federativos, que veio de Brasília para participar do evento.

A abertura solene foi realizada às 11 horas e, ao longo da programação, serão apresentados painéis com temáticas de interesse das prefeituras baianas. Entre os temas estão agricultura familiar, crédito bancário, soluções de gestão e governo digital, além de orientações sobre como fortalecer o turismo nos municípios.

Olavo Noleto Alves, secretário-executivo de Relações Institucionais da Presidência da República, explica que a Caravana Federativa reduz burocracias e evita idas desnecessárias à capital federal. “Muitas vezes um prefeito consegue um recurso do Governo Federal, a verba não sai a gestão fica sem saber o motivo. Às vezes é só um documento que falta e o prefeito é obrigado a ir para Brasília porque não teve a informação correta”, diz.

Esse é o caso do município de Irará, que desde o ano passado espera liberação de recursos do Ministério da Agricultura e Pecuária. “Temos demandas em diversos ministérios e estamos tendo a oportunidade de resolver essas questões. É muito difícil um município pequeno se deslocar até Brasília com todos seus secretários”, afirma o prefeito Derivaldo Pinto (PT).

“Uma viagem só para mim até Brasília custa em torno de R$10 mil, então essa é uma oportunidade para nossa equipe se integrar aos ministérios do Governo Federal”, comemora o prefeito de Caém, Arnaldo de Oliveira (PSB). A prefeitura do município de pouco mais de 10 mil habitantes foi representada por sete secretários e três diretores no evento.