Prisão temporária de Ederlan Mariano é prorrogada por mais 30 dias

Sara e Ederlan estavam juntos há mais de dez anos. Crédito: Reproduçao

Acusado pela morte da esposa, a cantora gospel Sara Mariano, Ederlan Mariano teve a prisão temporária prorrogada pela Justiça baiana nesta sexta-feira (24). Preso desde o dia 28 de outubro, Ederlan ficará mais 30 dias no Complexo Penitenciário da Mata Escura, afirma o delegado da 25ª Delegacia Territorial de Dias d’Ávila, Euvaldo Costa, responsável pela investigação.



Segundo o delegado, será necessário “mais tempo para conclusão do inquérito policial, pois se trata de crime complexo com múltiplos autores e com ações realizadas em quatro municípios distintos (Salvador, Camaçari, Ilha de Itaparica e Dias D'Ávila)”.

Ainda de acordo com informações do delegado, a nova prisão só passa a valer a partir da data de conclusão da antiga. “Só começa contar os novos 30 dias quando encerrar o período da primeira decretação”, explica.

De acordo com o advogado da família de Sara, Marcus Rodrigues, a prisão do acusado, de inicialmente 30 dias, foi prorrogada por “indícios suficientes e materialidade concreta” da participação de Ederlan no crime. Marcus reforça a necessidade da conclusão do inquérito policial para novos direcionamentos.

Relembre o caso

Sara Mariano foi dada como desaparecida no dia 24 de outubro. Três dias após o marido, Ederlan Mariano, ter ido à delegacia registrar a ocorrência do sumiço da esposa, a cantora foi encontrada morta com o corpo parcialmente carbonizado em um carro na BA-093, no município de Dias d’Ávila.

No dia seguinte, o homem teve prisão provisória de 30 dias decretada. Desde o dia 1º de novembro, Ederlan está no Complexo Penitenciário da Mata Escura enquanto aguarda finalização das investigações.