Problema com olfato? Saiba o que pode estar por trás disso

Após a pandemia da covid-19, a perda do olfato é comumente associada ao vírus. Entretanto, nem sempre a raiz do problema está ali: muitas vezes, a ausência desse sentido acontece devido a doenças neurodegenerativas, por exemplo. Quem explica é Marcel Menon, otorrinolaringologista e professor da Faculdade da Santa Casa de São Paulo. “A perda de olfato pode estar associada a doenças como Alzheimer e Parkinson, a rinossinusites, a um trauma na cabeça, um acidente que a pessoa sofreu. Todas essas causas diferentes que, em tese, vão ter um tratamento diferente, que a gente precisa identificar a doença de base”, explica.

Além disso, o especialista aponta que esse pode ser um sintoma de tumores ou, a depender do paciente, sinal da idade. “Assim como é na visão e na audição, existe uma tendência natural dos idosos de ir perdendo a potência dos sentidos ao longo do tempo, então é muito mais comum com uma população idosa, que tem uma capacidade olfatória diminuída em relação à população jovem”, diz.